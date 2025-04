Støre i landsmøtetalen: – Vi kan og skal vinne valget

– Jeg skal innrømme at det er også noen krevende tider: For tre måneder siden så dette landsmøtet ut til å bli litt annerledes. Jeg vet ikke helt jeg, men det er en følelse man kan få, sa Støre i sin tale til Arbeiderpartiets landsmøte torsdag – til humring fra salen.

Han bruke anledningen til å se litt tilbake på en turbulent tid som Ap-leder, i ukene før og etter jul.

Ap fikk stadig nye bunnmålinger, og det foregikk en diskusjon om Støres framtid som Ap-leder.

– Men det som kom til syne i vinter, var en støtte jeg aldri vil glemme. Den traff meg. Fra medlemmer, tillitsvalgte og folk over hele landet. Fra kjente – og veldig mange ukjente. Og jeg vil si: Takk, sa Støre.

KEiiNO-show

I tiden etter at Senterpartiet gikk ut av regjering i februar, og etter at Jens Stoltenberg kom inn i regjeringen, har det løsnet litt for Arbeiderpartiet, og pilene peker oppover på målingene.

– Vi har jobbet oss gjennom motgang. Vi har ryddet, tenkt nytt, kommet tettere på folk og tatt noen veldig tydelige valg, sa Støre.

Det var en kampklar statsminister som talte til landsmøtet, etter at MGP-legendene KEiiNO hadde varmet opp salen med et forrykende show.

Partilederen ble tatt imot med en stående applaus i nesten to minutter, før han kunne starte talen.

Les kommentar: Støre har gjort opp renteregning uten vert (+)

Tusenvis har meldt seg inn

Det er nå 158 dager igjen til stortingsvalget, understrekte han.

– Og dere – målet vårt er klart: valget 8. september, det er et valg vi kan – og skal vinne, sa Støre.

Statsministeren viste til at tusenvis har meldt seg inn i Arbeiderpartiet de siste ukene.

– Unge og gamle melder seg inn, de peker på Arbeiderpartiet – og de gjør det fordi de har forventninger til oss – og tror på at vi kan skape trygghet for landet, sa Støre.

Les også: Jonas mer populær enn Erna i urolige tider

Har en plan for Trumps toll

Talen ble holdt dagen etter at USAs president Donald Trump kunngjorde tollplanen sin, som blant annet innebærer 16 prosent toll mot Norge.

Dette er dårlig nytt – både for verdensøkonomien og for Norges åpne økonomi, advarte Støre.

– Dette vil ramme norske bedrifter direkte, arbeidsplasser kan bli rammet, og produkter kan bli dyrere – også for norske forbrukere.

Han forsikret samtidig om at regjeringen har en plan for dette.

– Vi har en plan. Vi kommer ikke unna at vi blir berørt, men vi gjør alt vi kan for å beskytte norske arbeidsplasser mot handelskrig, sa Støre og viste til at Norge for andre år på rad er partnerland i G20, en samling av verdens største økonomier.

Les også: Økonom om tollen: – Vil ikke virke slik Trump ønsker

Avviste EU-folkeavstemning

Videre var Støre tydelig på at Norges forhold til Europa er og kommer til å være viktig i tiden framover. Han vil imidlertid ikke ha en ny folkeavstemning i dag.

– Vi bør ha en åpen debatt om Norges forhold til Europa, men en ny folkeavstemning om EU er ikke det beste for Norge, sier statsministeren.

Det begrunner han med at vi befinner oss i en urolig tid, og Støre frykter en ny folkeavstemning kan lede til splittelse.

Samtidig var han tydelig til de som ønsker å utfordre EØS-avtalen:

– Det kommer ikke på tale. Arbeiderpartiet er garantisten for EØS-avtalen, understreket han i talen til lang applaus fra publikum.

Les også: – En tikkende, politisk bombe som kan skape mye følelser (+)