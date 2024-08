Ukraina sier de vil åpne evakueringskorridor for sivile i Kursk

Ukrainerne ser for seg en såkalt sikkerhetssone der det også skal organiseres humanitær hjelp, skriver Veresjtsjuk på Telegram. Hun legger til at internasjonale hjelpeorganisasjoner skal få tilgang.

President Volodymyr Zelenskyj ledet onsdag et møte om den sikkerhetsmessige og humanitære situasjonen i Kursk, der ukrainske styrker i en ukes tid har vært på en overraskende offensiv. Han diskuterte blant annet muligheten for å opprette en militæradministrasjon i området.

– Sikkerhet, nødhjelp, opprettelsen av militære administrasjoner om det blir nødvendig, sier han i en video fra møtet som er lagt ut på Telegram.

Russiske myndigheter har erklært unntakstilstand i grenseregionen Kursk. I en analyse fra det franske nyhetsbyrået AFP av data fra den amerikanske tankesmia The Institute for the Study of War (ISW) ble det konkludert med at ukrainerne mandag hadde tatt kontroll over rundt 800 kvadratkilometer.

