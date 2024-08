Mathjelp til vanskeligstilte inneholdt narko-godteri

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Testing utført av den ruspolitiske foreningen New Zealand Drug Foundation viste at det som så ut som uskyldig godteri, i praksis var klumper med metamfetamin i godteripapir. Hver bit inneholdt opptil 300 ganger en vanlig brukerdose.

Talsperson Ben Birks Ang sier det er vanlig at smuglere forsøker å kamuflere narkotika som lovlige varer.

Bymisjonen i Auckland sier de er i gang med å kontakte opptil 400 mottakere av mathjelp for å finne igjen pakkene med narkotika. Helen Robinson i bymisjonen sier åtte familier, inkludert minst ett barn, har meldt om at de har spist det aktuelle «godteriet» siden torsdag. Så langt har ingen havnet på sykehus, og Robinson sier den vonde smaken gjorde at de fleste spyttet ut stoffet med en gang.

Organisasjonen tar bare imot mat som er produsert kommersielt og forseglet. Det var tilsynelatende også tilfelle med det som skulle være ananasgodteri fra et malaysisk merke.

Stoffet i hver av bitene har en anslått gateverdi på rundt 1000 newzealandske dollar – rundt 6500 kroner – så donasjonen fremstår som uheldig og ikke et bevisst angrep, sier Birks Ang. Det er foreløpig ikke kjent hvem giveren er.

Politiet har startet etterforskning av den uvanlige saken.

