Storbritannia bekymret over Israels tiltak mot norske diplomater

– Norge har lenge spilt en unik og verdifull rolle for å støtte fred for israelere og palestinere. Vi oppfordrer Israel til å revurdere, står det i en uttalelse fra Storbritannias utenriksdepartement.

I uttalelsen skriver departementet at det er svært bekymret over torsdagens beslutning, der Israel trakk tilbake akkrediteringen for åtte norske diplomater ved Norges representasjonskontor i Al-Ram på Vestbredden. I praksis fungerer kontoret som Norges ambassade i de palestinske områdene, men diplomatene der har vært avhengige av Israels velsignelse.

EU har fordømt Israels beslutning, og USAs utenriksdepartement har også kritisert den.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) har sagt at Israels beslutning kommer til å få konsekvenser for landets forhold til Norge og at regjeringen vurderer hvordan den skal svare. Men han har sagt at regjeringen ikke har planer om å kaste ut israelske diplomater.

– Det strider sterkt mot mine diplomatiske instinkter å sende hjem diplomater. Det er nettopp når man er uenig at man trenger å snakke sammen. Så det er neppe blant de tiltakene vi vil treffe, sa Eide til NRK torsdag.

Israels beslutning er svar på at Norge i mai anerkjente Palestina som uavhengig stat. I den anledning opplyste norske myndigheter at det skal etableres en norsk ambassade i Ramallah.

Dagsavisen mener: Å straffe Norge og palestinerne på en slik måte, er banalt og ynkelig (+)