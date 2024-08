Venezuelas president stenger landets tilgang til X

Venezuelas telekommunikasjonsmyndigheter «skal fjerne tilgangen til det sosiale nettverket X, tidligere kjent som Twitter, i Venezuela i ti dager», står det i et dekret fra Maduro.

X-eier Elon Musk har tidligere kritisert valgutfallet, noe som har fått Maduro til å lange ut mot Musk.

Det har vært stor politisk uro i Venezuela etter at Maduro ble erklært som valgvinner i slutten av juli, og sosiale medier har blitt flittig brukt av opposisjonen til å informere om demonstrasjoner mot Maduro.

Tidligere i uken oppfordret Maduro tilhengerne sine til å droppe WhatsApp og i stedet bruke Telegram og WeChat. WhatsApp brukes til å true familiene til soldater og politifolk, hevdet Maduro.

Opposisjonen bestrider valgresultatet, og mener å sitte på tall som viser at deres kandidat Edmundo Gonzales var vinneren. Nyhetsbyrået AP har på egen hånd gjennomgått tallmateriale som viser det samme.

Maduro sier på sin side at han vant, og har varslet etterforskning av opposisjonen. Maduro sa i helgen at 2000 mennesker pågrepet for å ha demonstrert mot valgresultatet, og han sa at demonstrantene skal sendes til høysikkerhetsfengslene Tocorón og Tocuyito.

En rekke land, samt EU, anerkjenner ikke Maduros seier.

Venezuelas høyesterett, som i likhet med landets valgkommisjon regnes for å stå Maduro nær, har startet granskning av valgresultatet. Høyesterett i Caracas vurderer nå å sertifisere resultatet og har kalt inn Maduro til et møte som skal holdes fredag.

