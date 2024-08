Polsk mann dømt til fengsel for vold mot statsminister

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I tillegg til å bli utvist fra Danmark idømmes han fire måneder i fengsel for å ha utøvd vold mot en tjenesteperson, lyder kjennelsen fra København byret.

Mannen er funnet skyldig i å ha slått eller dyttet statsminister Mette Frederiksen hardt i overarmen mens hun gikk ned en gate i København 7. juni på vei til en kaffeavtale med en venninne.

Ifølge vitner på stedet kom mannen med et sint utsagn mot statsministeren, men ettersom han var beruset, forsto de ikke hva han sa.

Mannen, som er polsk statsborger, har hele tiden nektet straffskyld, og dansk politi har tidligere uttalt at de ikke tror det var snakk om et planlagt angrep på statsministeren. Ifølge dem var det helt tilfeldig at han møtte på statsministeren ved Kultorvet i den danske hovedstaden.

Frederiksen avlyste flere møter i etterkant av voldsepisoden.

Mannen er tidligere dømt for fire tilfeller av usømmelighet. I ett tilfelle befølte han en 22 år gammel kvinne på Nørreport stasjon i København, og ved tre andre anledninger blottet han seg for unge kvinner og jenter på forskjellige steder i Danmark.

Mannen har oppholdt seg i Danmark de siste fem årene. Han er fra før idømt bøter for ulike tyverier.

