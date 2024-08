Venezuelas riksadvokat innleder etterforskning av opposisjonsledere

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Saab kunngjorde tirsdag at kontoret hans åpner etterforskning av de to opposisjonslederne.

– Gonzales og Machado har på falskt grunnlag kunngjort en vinner av presidentvalget som ikke er den samme som valgkommisjonen har erklært som vinner, det eneste organet som er kvalifisert til å gjøre det, skriver Saab i en pressemelding.

Videre anklager han Gonzales og Machado for å ha oppfordret politi og militære til å begå lovbrudd, konspirasjon og opprør.

– Derfor er det besluttet å åpne etterforskning, skriver Saab.

Tidligere mandag publiserte opposisjonslederne et brev der de oppfordret sikkerhetsstyrkene til å stå på folkets side og respektere valgresultatet, som opposisjonen mener den har vunnet.

Maduro sa i helgen at 2000 mennesker pågrepet for å ha demonstrert mot valgresultatet, og han sa at demonstrantene skal sendes til høysikkerhetsfengslene Tocorón og Tocuyito.

Menneskerettighetsgrupper melder at elleve mennesker ble drept i protester dagene etter valget.

Valgutskrifter ennå ikke offentliggjort

Presidentvalget ble holdt søndag 28. juli. Valgkommisjonen kunngjorde mandag at sittende president Nicolás Maduro vant med 6,4 millioner stemmer (51 prosent) mot 5,3 millioner stemmer (46 prosent).

Noen timer senere kunngjorde den største opposisjonskoalisjonen at den hadde samlet inn resultater fra 80 prosent av landets 30.000 stemmemaskiner og at disse viser at Gonzales vant med klar margin.

Nyhetsbyrået AP har gjennomgått 24.000 utskrifter som representerer 79 prosent av stemmemaskinene og kommet til at González fikk 6,89 millioner stemmer, mens Maduro fikk 3,13 millioner. Washington Post har også fått tilgang til materialet og kommet til samme konklusjon.

Utskriftene fra de elektroniske stemmemaskinene skal etter loven offentliggjøres, noe myndighetene i Venezuela ikke har gjort.

Men etter Saabs kunngjøring mandag sendte landets valgkommisjon ut en uttalelse der det heter at den nå har oversendt utskrifter fra de elektroniske stemmemaskinene til landets høyesterett. Det gjøres slik at domstolen kan verifisere at Maduro vant, fremgår det av uttalelsen, som er signert valgkommisjonens leder Elvis Amoroso.

Både valgkommisjonen og høyesteretten anses for å være lojale overfor Maduro.

Internasjonal press mot Maduro

USA og en rekke andre latinamerikanske land, blant dem Argentina, Ecuador, Peru, Costa Rica og Uruguay, har anerkjent González som Venezuelas legitime president, og flere land i Latin-Amerika har brutt de diplomatiske forbindelsene med Venezuela.

Selv venstreorienterte presidenter i regionen og som tidligere har stått ved Maduros side, er nå svært skeptiske. Lula da Silva i Brasil, Gustavo Petro i Colombia og Mexicos Andrés Manuel López Obrador har oppfordret til en uavhengig gjennomgang av resultatet og sagt at de først anerkjenner valgresultatet når alle valgutskriftene er offentliggjort.

Chiles president Gabriel Boric har sagt at det er vanskelig å tro på det offisielle valgresultatet.

Natt til mandag uttalte EU at Maduro ikke kan anerkjennes som valgvinner.

– Valgresultatet kan ikke anerkjennes. Ethvert forsøk på å forsinke den fullstendige offentliggjøringen av de offisielle utskriftene av avstemningen fører bare til ytterligere tvil rundt troverdigheten, sto det i uttalelsen.

G7s utenriksministrene har uttrykt bekymring, og sju EU-land, blant dem Italia, Frankrike, Tyskland og Spania, krevde søndag at Venezuela må offentliggjøre utskriftene fra valget. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) krevde det samme fredag, og sa at han er dypt bekymret over situasjonen.

Maduro har bare fått støtte fra Russland, Kina, Nicaragua, Honduras og Bolivia.

