Statsministeren i Bangladesh har gått av – residensen er stormet

I en tale mandag bekreftet forsvarssjefen det en rekke kilder og medier hadde sagt: At Hasina har trukket seg.

En midlertidig regjering skal nå styre landet inntil videre.

Avisa Prothom Alo Daily melder at tusenvis av mennesker har tatt seg inn i statsministerens residens. Dette bekreftes av TV-bilder på kanalen Channel 24.

En kilde tett på Hasina sier til nyhetsbyrået AFP at hun er på vei til India i et helikopter. Tidligere har byrået meldt at statsministeren og hennes søster har reist til «et tryggere sted».

Uker med protester

Titusener av mennesker har i flere uker fylt gatene i Dhaka og andre byer i Bangladesh med krav om at Hasina går av. Hundrevis er drept i sammenstøt mellom politiet og Hasinas tilhengere.

Søndag ble 94 personer drept, ifølge tall fra AFP, noe som betyr at denne dagen ble den dødeligste hittil. Tallet er basert på opplysninger fra politi og sykehus. Minst 11.000 mennesker er pågrepet, og både skoler og universiteter er stengt.

Forskanset seg i residensen

Både bredbånd og mobildata-tjenester var kuttet i Bangladesh mandag. I tillegg var det innført portforbud på ubestemt tid.

Grunnen var at demonstrantene hadde planlagt et demonstrasjonstog med krav om statsministerens avgang.

Hasinas residens var barrikadert og tungt bevoktet av både politi og soldater. Idet demonstrantene nærmet seg, valgte hun likevel å forlate bygningen – og landet.

Demonstrantene startet opprinnelig med at studenter protesterte mot et kvotesystem som gir 30 prosent av jobbene i det offentlige til familiemedlemmer av veteraner i Bangladeshs uavhengighetskrig mot Pakistan i 1971.