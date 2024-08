Minst 14 drept i angrep i Mogadishu

Et hotell i nærheten av stranden var også et mål for angrepet, som ble utført med skytevåpen og eksplosiver. En talsmann for politiet i Mogadishu sier til nyhetsbyrået DPA at en selvmordsbomber angrep hotellet før skytingen startet.

Den somaliske kringkasteren SNT melder at sikkerhetsstyrker drepte angriperne, og at helsepersonell ivaretar skadede på stedet.

Terrorgruppen al-Shabaab har tatt på seg ansvaret for angrepet, skriver DPA.

Gruppen, som har bånd til al-Qaida, har tidligere gjennomført en rekke lignende angrep i Somalia, blant annet mot hoteller og offentlige bygninger.

De ser ut til å ha vært lite aktive i noen måneder, men den 15. juli rammet en kraftig bilbombe en populær kafé i sentrum av Mogadishu. Den var full av folk som skulle se finalen i fotball-EM, og rundt et titall ble drept.

Mandag 22. juli ble det meldt av al-Shabaab-krigere hadde angrepet og forsøkt å ta kontroll over tre militærbaser sør i landet. Angrepene skal ha blitt slått tilbake.

Les også: Endelig øker bestanden: – Hver tiger teller

Les også: Besteforeldre løy, nå straffes barnebarn: – Ikke en rettsstat verdig (+)

Les også: Sjekk OL-programmet her, dag for dag og time for time