Sju pågrepet etter voldelige opptøyer i Southport

Det ventes flere pågripelser i de kommende ukene, opplyser politiet i Merseyside ifølge The Guardian.

– Omfattende arbeid pågår for å identifisere de ansvarlige for disse forkastelige hendelsene, og vi er bestemt på å finne alle som var involvert, sier politisjef Tony Roberts i en pressemelding.

Etterforskere går gjennom hundrevis av timer med videomateriale, samt bilder, for å finne de involverte, fortsatte han.

– Hvis du deltok, kan du vente deg at politiet kommer og banker på døra, sier han.

I kjølvannet av knivangrepet i Southport der tre barn ble drept, samlet en rekke høyreekstreme demonstranter seg utenfor en moské i byen. Dette førte til voldelige opptøyer der flere titalls politifolk ble skadet.

En 17 år gammel gutt er siktet for knivdrapene som skjedde under en danse- og yogatime for barn 29. juli.

