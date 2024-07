USAs sentralbank holder styringsrenten uendret

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Dermed forblir renten i intervallet 5,25-5,5 prosent. Federal Reserve sier at den pengepolitiske komité var enstemmig under onsdagens rentemøte.

På forhånd var det ventet at renten ville forbli uendret.

I en pressemelding sier sentralbanken også at veksten i amerikansk økonomi fremdeles er solid. Arbeidsledigheten i USA har gått noe opp, men er fremdeles lav, skriver den.

Sentralbanksjef Jerome Powell sa i juni at de venter kun ett rentekutt i 2024. Styringsrenten har nå ligget fast siden juni i fjor.

I pressemeldingen heter det også at Federal Reserve har sett en positiv utvikling mot bankens mål om 2 prosent inflasjon.

De fleste eksperter forventer at Federal Reserve vil kutte styringsrenten i september. Arbeidsledigheten har nå steget tre måneder på rad, og flere økonomer mener at Federal Reserve burde kuttet renten allerede onsdag, skriver nyhetsbyrået AP.

Tre demokratiske senatorer, anført av Elizabeth Warren fra Massachusetts, sendte onsdag et brev til Powell for å be ham om å senke renten.

