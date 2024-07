Maduro ber Venezuelas høyesterett granske valgresultatet

Maduro leverte onsdag inn en formell anmodning til landets øverste domstol i Caracas om å foreta gjennomgang av valgresultatet.

Til journalister sa Maduro at myndighetene dessuten er villig til å legge fram en oversikt over alle stemmene.

Maduro hevder at han vant presidentvalget med 51,2 prosent av stemmene, i strid med valgdagsmålinger som tydet på at motkandidaten Edmundo González hadde vunnet. González selv, samt opposisjonsleder Maria Corina Machado, har sagt at González fikk 70 prosent av stemmene. Opposisjonen mener utskrifter fra de elektroniske stemmemaskinene etter at valglokalene stengte søndag, beviser at Maduro tapte valget.

Det internasjonale presset mot Maduro øker etter valget. Hans nære allierte, Colombias president Gustavo Petro, sluttet seg onsdag til en rekke utenlandske ledere som har oppfordret Maduro til å offentliggjøre alle detaljer fra valget. Fra før har blant annet G7, USA, Brasil og EU krevd gjennomgang av valgresultatet.

Organisasjonen av amerikanske stater (OAS), som har 35 medlemsland, sa tirsdag at de ikke kan anerkjenne resultatet av presidentvalget.

Minst fire personer er drept og 749 personer pågrepet under protester etter valget.

Les også: Endelig øker bestanden: – Hver tiger teller

Les også: Besteforeldre løy, nå straffes barnebarn: – Ikke en rettsstat verdig (+)

Les også: Sjekk OL-programmet her, dag for dag og time for time