Venezuela: 749 pågrepet i demonstrasjoner mot Maduro

– Det er 749 kriminelle som er pågrepet. De fleste blir siktet for å gjøre motstand mot politiet og, i de aller mest alvorlige tilfellene, terrorisme, sier Saab.

Ifølge myndighetene i Venezuela ble president Nicolás Maduro gjenvalgt i helgen. Men både opposisjonen og en rekke latinamerikanske og vestlige land mistenker valgfusk.

Valgresultatene har utløst store protester i store deler av landet.

Tidligere tirsdag meldte organisasjonen Den nasjonale sykehusundersøkelsen (ENH) at to personer døde i protester i delstaten Aragua, og at én mistet livet i hovedstaden Caracas.

Fra før har det blitt meldt at én person har mistet livet i en demonstrasjon i den nordvestlige delstaten Yaracuy.

