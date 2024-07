Secret Service tar selvkritikk etter Trump-attentatet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Under en høring i Kongressen tirsdag sa Rowe at han selv har besøkt åstedet for drapsforsøket. Da klatret han opp på taket der gjerningsmannen Thomas Crooks lå da han avfyrte skudd mot den tidligere presidenten.

– Det jeg så, gjør meg skamfull. Som en mann som har jobbet med politiarbeid i 25 år, kan jeg ikke forsvare det faktum at det taket ikke var bedre beskyttet, sa han.

Rowe sa videre at han har iverksatt tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen.

Kimberly Cheatle, som var sjef for Secret Service da attentatet fant sted 13. juli, gikk nylig av som sjef for tjenesten. Hun fikk i kjølvannet av drapsforsøket sterk kritikk og erkjente selv at hun hadde sviktet i jobben sin.

Les også: Uro rundt Trumps «nummer to»:– Trodde ikke det var mulig (+)

Les også: Saras foreldre løy for 23 år siden. Nå vil UDI sende datteren ut av Norge

Les også: Eks-ambassadør til Dagsavisen: – Jeg har aldri sett noe lignende (+)