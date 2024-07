Raketten som traff Golanhøydene, hadde 53 kilo med eksplosiver, ifølge Israels forsvarssjef

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Israels forsvarssjef Herzi Halevi besøkte søndag fotballbanen som ble truffet av en rakett. Tolv mennesker ble drept i angrepet.

– Vi har undersøkt vrakrestene av raketten her på fotballbanen. Vi vet sikkert at det er en Falaq-rakett med et stridshode på 53 kilo, sier Halevi. Falaq er en rakettype som produseres av Iran.

Han gjentok også påstanden om at raketten tilhører Hizbollah. Gruppa har tidligere avvist at de står bak angrepet. Det var den drusiske landsbyen Majdal Shams som ble truffet. Druserne er en arabisktalende religiøs minoritet som lever i både Israel, Syria og Libanon.

– Vi gir styrke til våre modige partnere i det drusiske miljøet, sa Halevi.

