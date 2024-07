Over halve befolkningen i Storbritannia mener de er fattigere enn før pandemien

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

53 prosent av befolkningen føler de har dårligere råd enn de hadde for fem år siden, ifølge undersøkelsen.

6000 personer har deltatt i undersøkelsen, som ble gjennomført av Censuswide i mars på oppdrag av Compare the Market.

I tillegg svarte seks av ti (59 prosent) at de forventer at den nye regjeringen prioriterer tiltak som gir folk bedre råd.

To tredeler etterlyser tiltak som gjør det billigere å kjøre bil. 42 prosent føler de har mindre råd til bilforsikring enn for fem år siden. Seks av ti (61 prosent) føler seg ikke sikre på at strømprisene vil falle i løpet av det kommende året.

Les også: Stubb om ukrainske og russiske angrep: – La oss være rolige

Les også: Blodprøve avdekker Alzheimers – kan være på vei til Norge

Les også: – Det store spørsmålet er hva som skjer med kronen (+)