NBC: Barack Obama kommer snart til å gi sin støtte til Kamala Harris

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kringkasteren viser til fire kilder med kjennskap til samtalene mellom de to. De skal ha hatt nær kontakt siden hun søndag kunngjorde sitt kandidatur.

Privat har Obama fullt ut støttet kandidaturet, og han planlegger å gi sin tilslutning snart, opplyser kildene.

– Han har vært i jevnlig kontakt med henne og synes at hun har fått en flott start, forteller en av dem.

Ingen av kildene oppgir å vite noe om når Obama planlegger å gå ut med støtten. En av dem sier imidlertid at Obama ikke har ønsket å overskygge president Joe Biden, særlig ikke Bidens tale som ble holdt fra Det ovale kontor onsdag kveld.

En annen kilde oppgir at Obama ønsker at støtteerklæringen skal skille seg ut som «et eget øyeblikk», og at Harris ønsker å bevare framdriften i valgkampen sin.

Les også: Her er du fortsatt velkommen som turist (+)

Les også: John gjorde makabert funn på stranda: – Det er brutalt og sykt

Les også: Livet i sekten førte til traumatiske opplevelser med vold og overgrep (+)