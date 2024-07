Ny måling viser at Trump leder over Harris

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Målingen er utført av YouGov på vegne av avisen The Economist. 1605 stemmeberettigede amerikanere svarte på undersøkelsen, som ble gjort via nett mellom 21. og 23. juli.

Ifølge målingen, som har en feilmargin på 3,3 prosent, sier 48 prosent at de foretrekker Trump fremfor Harris, mens 46 prosent sier at de heller vil se Harris i Det hvite hus. Differansen mellom de to kandidatene er dermed innenfor feilmarginen.

Samtidig har seks prosent sagt at de foretrekker begge kandidatene like mye.

Selv om landsomfattende målinger gir en god pekepinn på stemningen i USA, avgjøres amerikanske valg i et lite antall såkalte vippestater.

I målingen til Reuters/Ipsos har Harris 44 prosent mot 42 prosent til Trump etter at president Joe Biden trakk seg og pekte på Harris som sin foretrukne presidentkandidat.

Den målingen er gjort mandag og tirsdag etter at Biden søndag kveld varslet at han trekker seg, og etter Republikanernes landsmøte der Trump ble nominert som kandidat.

1241 amerikanere deltok i spørreundersøkelsen, som ble gjennomført via nett, og som har en feilmargin på 3 prosentpeong.

