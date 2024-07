Netanyahu møter Biden, Harris og Trump i tur og orden på sitt USA-besøk

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Den israelske statsministeren skal også ha et separat møte med visepresident Kamala Harris. Han skal onsdag tale til Kongressen.

Det blir fjerde gang Netanyahu får denne sjeldne anledningen til å tale fra podiet i Representantenes hus. Han slår dermed Winston Churchills gamle rekord på tre besøk.

Harris leder normalt disse seansene i kraft av at hun er visepresident, men denne gangen står stolen tom da hun er på valgturné. Heller ikke republikanernes visepresidentkandidat J.D. Vance vil være i salen, da han også er ute på frierferd blant velgerne.

Flere demokrater og den uavhengige representanten Bernie Sanders har gjort det klart at de vil boikotte talen i protest mot Israels krigføring på Gazastripen.

Utenfor Kongressen har det samlet seg mange demonstranter som krever at Netanyahu gjør slutt på krigen og får gislene løslatt, mange av dem med amerikansk statsborgerskap. Det er ventet at en av gruppene som demonstrerer, vil gå i ring rundt kongresskomplekset og høylytt kreve Netanyahu arrestert for krigsforbrytelser.

Netanyahu drar fredag videre til Florida der han skal treffe ekspresident Donald Trump.

