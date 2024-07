Klimaaktivister i Tyskland varsler nye flyplassaksjoner i flere land

All trafikk ved flyplassen ble stanset i noen timer onsdag morgen etter at fem personer fra gruppen Last Generation limte seg fast nær en rullebane.

De pågrepne ungdommene siktes for å ha forstyrret flytrafikken og for å ha tatt seg ulovlig inn på området.

– Dette var bare begynnelsen i dag. I løpet av de neste ukene vil vi gjenta dette i Tyskland, Europa og globalt, hevder aktivist Ronja Künkler fra Last Generation.

Aksjonen onsdag inngikk ifølge Last Generation i en global protestaksjonen som krever stans i bruken av fossilt drivstoff innen 2030.

På Gardermoen brukte tre klimaaktivister i morgentimene vinkelsliper for å skjære hull i gjerdet, og deretter ta seg inn på rullebanen, opplyser Avinor til NTB. Men aktivistene satte seg ned på et område som ikke er i bruk om sommeren.

De holdt opp et banner og forsøkte å forstyrre flytrafikken. Politiet meldte en halvtime senere at aksjonistene var fjernet. Aksjonen fikk ingen følger for flytrafikken, melder Avinor. Det var klimaaktivister fra gruppa «Folk mot fossilmakta» som aksjonerte her.

I Storbritannia opplyser politiet onsdag at de har pågrepet ni aktivister fra gruppen Just Stop Oil som mistenkes for å ha planlagt å forstyrre flytrafikken på Heathrow.

