USAs største fagbevegelse støtter Harris

Harris er den foretrukne kandidaten til president Joe Biden, som søndag kunngjorde at han ikke stiller til gjenvalg. Ifølge nyhetsbyrået APs oversikt har hun støtte fra mer enn nok delegater til å bli Demokratenes håp i kampen mot Donald Trump.

AFL-CIO står for American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations og er den største hovedsammenslutningen i USA.

