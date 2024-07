FN: Hvert minutt i 2023 døde en person av aidsrelatert sykdom

Det førte til et aidsrelatert dødsfall hvert minutt, og til sammen 630.000 dødsfall i 2023. Det viser en rapport fra FNs aidsorganisasjon (UNAIDS). FN-byrået leder den globale innsatsen for å få slutt på aids-pandemien.

Selv om antallet er en betydelig nedgang fra de 2,1 millioner dødsfallene i 2004, viser rapporten at fremgangen mot å bekjempe pandemien har begynt å sakke av. Antallet nye smittetilfeller øker i Midtøsten, Nord- Afrika, Øst-Europa, Sentral-Asia og Latin-Amerika.

Les også: Wolt-bud med skyhøye månedslønner: – Utgjør en stor risiko (+)

Ingen trussel innen 2030

Verdenssamfunnet har et mål om at aids ikke lengre skal være en trussel for den globale folkehelsen innen 2030. For å nå dette målet må antallet hiv-smittetilfeller være under 370.000 på årsbasis innen 2025. Rapporten viser imidlertid at det var 1,3 millioner nye smittetilfeller i fjor.

Andelen nye smittetilfeller globalt blant samfunnsgrupper som utsettes for stigmatisering og diskriminering økte også til 55 prosent i 2023 fra 45 prosent i 2010, heter det i rapporten. Risikoen for aidsrelatert sykdom er også forverret av likestillingsutfordringer.

Rapporten viser at 86 prosent av de som levde med hiv i 2023, visste at de var smittet. I tillegg hadde 77 prosent tilgang til behandling.

Dyre behandlinger

I en pressekonferanse forteller direktør César Núñez for UNAIDS kontoret i New York at daglig behandling med piller koster rundt 75 dollar per person per år, som tilsvarer rundt 830 kroner etter dagens kurs.

Det har gjort det mulig for mange land å tilby behandling for mennesker med hiv. Likevel er mange nye behandlinger dyre, og er utilgjengelig for mange. Organisasjonen skal derfor jobbe for å tilgjengeliggjøre nye medisiner, og vil fortsette å gå inn for en vaksine for å forhindre aids, sier Núñez.

Les også: Her er du fortsatt velkommen som turist (+)

Les også: Kaller Trumps nye nummer to en fredens mann: – Det vi trenger

Les også: Syklet 24 timer i strekk: «Snakk om det, mann!» (+)