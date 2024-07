Sørkoreansk presidentfrue i korrupsjonsavhør etter Dior-skandale

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Pastoren Choi Jae Young ga Kim en veske fra det franske merket verdt 24.000 kroner i januar – og smugfilmet hele seansen. Kort tid senere dukket videoen opp på internett, og har skapt store problemer for førstedamen og hennes mann, president Yoon Suk-yeol.

Sørkoreanske statsansatte og deres ektefeller har nemlig ikke lov til å ta imot gaver verdt mer enn om lag 8200 kroner. At pastoren er en sterk forkjemper for bedring i båndene til Nord-Korea har heller ikke hjulpet – det går nemlig klart imot Yoons politikk. Fra før er presidenten svært upopulær, og korrupsjonssaken rundt Kim bidro sammen med dette trolig til at presidentens parti tapte parlamentsvalget i april.

Anklagene går også ut på at presidentfruen skal ha bidratt til aksjemanipulasjon. Yoon avviste først saken som «politisk renkespill», men innrømmet i mai at kona ikke skulle tatt imot gaven.

