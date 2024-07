Amerikanske bombefly over Norge og Finland

De to bombeflyene fløy sørover fra Norge og inn over Lappland i Finland. Tre tankfly fulgte sammen med dem.

Ifølge det finske forsvarsdepartementet var det snakk om et treningstokt koordinert med allierte land. Ytterligere detaljer er ikke kjent.

Det russiske forsvarsdepartementet opplyste søndag at to russiske kampfly gikk på vingene da de to B-52-flyene var i ferd med å krysse grensa til russisk luftrom over Barentshavet.

Ifølge departementet endret bombeflyene kurs da de fikk øye på de russiske flyene som nærmet seg.

