Rapport: Den britiske regjeringen var dårlig forberedt på pandemien og sviktet befolkningen

Rapporten er første del av flere, og arbeidet blir ledet av den pensjonerte dommeren Heather Hallett. Rapporten sier at regjeringen helt feilaktig trodde at Storbritannia var et av de landene i verden som var best forberedt på en pandemi.

Myndighetene ventet seg imidlertid feil pandemi. Beredskapsapparatet var innstilt på influensa, ikke covid-19.

Feilgrep

– Denne oppfatningen var et skjebnesvangert feilgrep. I virkeligheten var hele det sivile samfunnet i Storbritannia dårlig forberedt på å håndtere en slik krise, uansett virus. Og særlig dårlig var oppsettet for å håndtere koronaviruset, heter det i rapporten.

Covid-19-pandemien tok anslagsvis livet av 235.000 briter innen utgangen av 2023, et av de høyeste dødstallene i verden.

– Dagens rapport bekrefter det vi alltid har trodd, at Storbritannia var dårlig forberedt og at håndteringen i vid forstand sviktet innbyggerne i England, Nord-Irland, Wales og Skottland, sa statsminister Keir Starmer torsdag.

Les også: Kalles «kjedelig»: Dette er Storbritannias nye statsminister Keir Starmer (+)

Første prioritet

Han la til at sikkerheten og tryggheten til befolkningen alltid skal være første prioritet og at hans regjering vil lære av de feilene som rapporten påpeker, og sette i verk tiltak for å beskytte innbyggerne og forberede landet på konsekvensene av en mulig framtidig pandemi.

Neste rapport vil ta for seg regjeringens respons og blant annet se på hvordan daværende statsminister Boris Johnson og hans nærmeste medarbeidere brøt sine egne regler gjennom selskapelighet i Downing Street, mens resten av landet satt isolert og respekterte strenge regler for samvær.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)