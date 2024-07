Demokratene vil nominere Biden uker før landsmøtet

En komité ansvarlig for reglene under Demokratenes landsmøte skal møtes fredag for å diskutere planene. Det kommer fram i et brev som nyhetsbyrået AP har sett.

Demokratenes landsmøte holdes fra 19. til 22. august, og det er vanligvis her presidentkandidater blir offisielt nominert.

Opprinnelig skulle avstemningen holdes fordi delstaten Ohio krever at presidentkandidater meldes inn senest 7. august, altså før Demokratenes landsmøte. Men delstaten har senere utsatt fristen.

Planene ble lansert samtidig som stadig flere demokrater har bedt Biden trekke seg. Mange har vært kritiske til å fremskynde nomineringen av Biden.

En gruppe demokrater i Representantenes hus har kalt det for en «forferdelig idé» og advart om at en slik avstemning vil være svært dårlig for moralen og samholdet i partiet, ifølge et brev Reuters har sett.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt