HRW: Barn blir fengslet og torturert i El Salvador

Barn er blitt dømt til to-tolv års fengsel, som oftest for svært uspesifikke lovbrudd og på bakgrunn av vitnemål fra politifolk som ikke kan bekreftes fra annet hold, ifølge HRW.

– Gjennom mishandling, deriblant tortur, blir noen barn tvunget til å tilstå at de er med i en gjeng, legger Human Rights Watch til i sin rapport.

Myndighetene har gjort svært lite, om noe, for å beskytte barn fra andre innsatte, ifølge HRW. Mange får ikke ha kontakt med familiene sine på flere uker eller måneder, og får kun treffe advokaten sin i noen minutter før rettsmøter.

Siden mars 2022 har president Nayib Bukele brukt en unntakstilstand for å pågripe mer enn 80.000 mistenkte gjengmedlemmer, ofte uten rettsordre. Til gjengjeld var drapstallene i El Salvador på sitt laveste på nærmere tre tiår i fjor – i det som tidligere var et av regionens voldeligste land. Bukeles politikk har fått sterk kritikk fra menneskerettighetsorganisasjoner verden over, men 85 prosent av velgerne stemte for å gjenvelge ham i februar.

Rundt 3000 av de 80.000 pågrepne er barn og tenåringer, ifølge HRW.

En salvadoransk organisasjon, Cristobal, legger til at en rekke av de 261 som har dødd i El Salvadors overfylte fengsler siden 2022 har hatt barn. 176 barn landet over er rammet av dette, ifølge organisasjonen.

