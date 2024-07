Trump kunngjør sin visepresidentkandidat mandag

En kilde opplyser til nyhetsbyrået Reuters at Trumps valgkampteam skal kunngjøre valget klokken 22.30 mandag kveld.

Tidligere mandag skrev også Fox News at Trump kommer med kunngjøringen mandag, samme dag som Republikanernes landsmøte åpner i Milwaukee i vippestaten Wisconsin.

Det er senator Marco Rubio fra Florida, senator J.D. Vance fra Ohio og guvernør Doug Burgum i Nord-Dakota som ses på som de heteste kandidatene, skriver blant annet AFP og New York Times.

Donald Trump overlevde et attentat under et valgkamparrangement i Pennsylvania i helgen. Det er planlagt at Trump skal tale på landsmøtets siste dag 18. juli.

