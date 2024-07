Senator Marco Rubio blir ikke Trumps visepresidentkandidat

Senator Marco Rubio fra Florida har fått beskjed om at han ikke blir visepresidentkandidat, opplyser kilder til Reuters og CNN.

Også guvernør i North Dakota Doug Burgum har fått beskjed om at han ikke blir valgt, sier flere kilder til Reuters og Fox News. Også CNN erfarer det samme. Både Burgum og Rubio har begge vært regnet som hete kandidater til vervet. Et annet navn som har blitt nevnt hyppig er senator J.D. Vance fra Ohio.

Republikanernes landsmøte åpnet i Milwaukee i Wisconsin mandag. Landsmøtet startet med et minutts stillhet for personen som ble drept og de to som ble skadet under attentatet mot Trump i helgen.

Drapsforsøket på den tidligere presidenten er ventet å prege landsmøtet, hvor Trump etter all sannsynlighet blir formelt valgt som partiets presidentkandidat.

