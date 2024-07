Flere tilfeller av politisk vold i USA de siste årene

Dramatiske bilder av tidligere president Donald Trump som tar seg til øret, etter at han ble skutt mot under valgmøtet i Butler, Pennsylvania natt til søndag, har blitt sett på med sjokk verden over. Fra bildene tyder alt på at republikanernes presidentkandidat kun var centimeter fra å bli alvorlig skadd eller drept av skuddene.

Den nå avdøde gjerningsmannen har blitt identifisert som 20 år gamle Thomas Matthew Crooks. Mannen var hjemmehørende i en nabolandsby rundt halvannen time unna Butler. Ifølge kilder som kjente Crooks, skal han ha tilbrakt mye tid alene da han gikk på videregående, skriver NBC News. Crooks var registrert som medlem av Det republikanske partiet.

FBI skal så langt ikke har funnet noe motiv for Crooks angrep mot tidligere president Donald Trump.

Thomas Matthew Crooks, er identifiser som mannen som forsøkte å ta livet av presidentkandidat, Donald Trump, ved å skyte ham under et valgmøte i Pennsylvania. Forsøket lyktes ikke, og Crooks ble drept på stedet av Secret Service. (HANDOUT/AFP)

Politisk motivert vold er derimot ikke noe nytt fenomen i USA. Landet har en lang historie for voldelige hendelser mot nøkkelpersoner i toppolitikken, men også i forbindelse med politisk mobilisering i sivilsamfunnet. Nesten ni av ti amerikanere svarte i en spørreundersøkelse fra 2020 at de enten var bekymret eller veldig bekymret for at den politiske splittelsen i USA hadde nådd et punkt der det var økt risiko for politisk motivert vold, som Dagsavisen skrev da.

Dette er noen av hendelsene:

Gabby Giffords (2011)

– Politisk vold er skremmende. Jeg vet.

Det skrev tidligere demokratisk kongresskvinne Gabrielle Giffords på X/Twitter, etter at skytingen mot Donald Trump ble kjent. Giffords ble selv skutt i hodet i 2011, men overlevde mot alle odds.

Angriperen den gang skjøt Giffords og 18 andre, og drepte seks i angrepet på en parkeringsplass ved en dagligvarebutikk hvor kongresskvinnen hadde et uformelt møte med velgere. Giffords’ assistent Gabe Zimmerman var blant de drepte, og er fortsatt den eneste kongressansatte som noen gang er drept i tjenesten. Gjerningsmannen skal ha slitt med psykiske problemer, og vært motivert av et hat mot Gabby Giffords og staten.

Columbine School Shooting Gabby Giffords under en minneseremoni for 25-årsmarkeringen etter Columbine High School-skytingen i april 2024. (Jack Dempsey/AP)

Siden attentatforsøket har Giffords, nå 54 år gammel, vært en sterk forkjemper for våpenkontroll og startet sin egen interesseorganisasjon kalt Giffords.

Steve Scalise (2017)

– I det beste landet i verdens historie har vi store politiske forskjeller. Det hadde vi for 240 år siden da landet vårt ble grunnlagt, men måten vi løser forskjellene våre på er ved valgurnene. Det er det som gjør Amerika unikt. Vi kan ikke tolerere politisk vold, sier flertallsleder for republikanerne i Representantenes hus, Steve Scalise, til CBS News.

Scalise ble selv skutt under den årlige baseballkampen mellom demokratiske og republikanske kongressmedlemmer i 2017. Den 66 år gamle gjerningspersonen, James Hodgkinson, døde senere av egne skuddskader, etter en lengre skuddveksling med politiet på stedet. Etter angrepet kom det fram at Hodgkinson hadde svært negative oppfatninger om daværende president Donald Trump og andre republikanere. Under valgkampen i 2016 jobbet han som frivillig for den demokratiske presidentkandidaten Bernie Sanders, ifølge NTB.

Congress Speaker Steve Scalise er majoritetsleder for republikanerne i Representantenes hus. Han har selv blitt skutt i et angrep som senere ble kategorisert som et terrorangrep i 2017. (Jose Luis Magana/AP)

Steve Scalise var det første medlemmet av Kongressen som ble skutt siden den demokratiske representanten fra Arizona, Gabby Giffords, i 2011. Angrepet ble senere kategorisert som et terrorangrep.

Rørbomber og konspirasjonsteorier (2018)

Kort tid før mellomvalget i 2018, ble Cesar Sayoc pågrepet for å ha sendt flere rørbomber til sentrale demokratiske politikere. Blant dem tidligere president Barack Obama, og presidentkandidat og tidligere førstedame, Hillary Clinton.

Sayoc er beskrevet som fanatisk Trump-supporter, og ble i 2019 dømt til 20 år i fengsel for å ha sendt bombene. Ingen av disse, som påtalemyndigheten kalte «improviserte eksplosive enheter», eksploderte.

Cesar Sayoc, i retten etter å ha blitt tiltalt for å ha sendt rørbomber til sentrale politikere i Det demokratiske partiet i 2018. (Daniel Pontet/AP)

Daværende president Donald Trump fikk mye kritikk for måten han håndterte rørbombe-sakene i 2018. Blant annet ga Trump og flere andre sentrale republikanere mediene skylden for at politikere fikk tilsendt rørbomber. Noen ytterliggående konservative stemmer i Trump-leiren hevdet også at rørbombene var plantet, og at de inngikk i et angrep fra venstresiden i amerikansk politikk. Det er ingen av disse påstandene som har kunnet bevises.

Gretchen Whitmers kidnappingsforsøk (2020)

For snaut fire år siden pågrep FBI 13 menn mistenkt for å ha planlagt å kidnappe Gretchen Whitmer, demokratisk guvernør i Michigan. Bakgrunnen for planene om kidnapping skal ha vært Whitmers innføring, og håndheving av smitteverntiltak under koronapandemien.

Michigan Governor Kidnapping Plot Guvernør i Michigan, Gretchen Whitmer (D), skulle kidnappes i en plan lagt av lokale høyreekstremister. (Paul Sancya/AP)

Rundt halvparten av de pågrepne skal ha vært knyttet til den paramilitære gruppen «Wolverine Watchmen». Bortføringsplanen fikk stor oppmerksomhet da den ble avslørt av FBI en knapp måned før presidentvalget i USA i 2020. FBI hadde en informant i militsgruppen.

Kyle Rittenhouse frikjent på alle punkter (2021)

Amerikanere på både republikansk og demokratisk side av det politiske spekteret, fulgte med i spenning da dommen i saken mot den da 18 år gamle Kyle Rittenhouse skulle leses opp. Rittenhouse satt på tiltalebenken for å ha skutt og drept to personer under demonstrasjoner som utartet mot politivold i Kenosha, Wisconsin.

Rittenhouse ble frikjent av juryen på alle tiltalepunkter. Deres oppfatning var, i likhet med hans forsvarere, at Rittenhouse hadde handlet i selvforsvar da han skjøt og drepte to personer med en semiautomatisk rifle av typen AR-15.

Kenosha Protest Shootings Guns Drepte to personer. Kyle Rittenhouse ble frifunnet for drapene, som juryen mente skjedde i selvforsvar i 2021. (Adam Rogan/AP)

Nesten alle sider ved saken berører noen av USAs mest omstridte skillelinjer: retten til å bære våpen, selvforsvar, protester mot rasistisk vold, selvjustis og oppfatninger om hvordan politiet og rettssystemet behandler hvite og svarte amerikanere forskjellig.

I etterkant av frifinnelsen ble Rittenhouse omfavnet av konservative stemmer. Blant annet laget det kontroversielle tidligere Fox-ankeret Tucker Carlson en dokumentar om Rittenhouse. I tillegg skal flere topper i Det republikanske partiet ha tilbudt Rittenhouse praksisplass, som en slags belønning for at han ble frikjent.

– Hvor er Nancy? (2022)

Det var daværende speaker og topp-demokrat, Nancy Pelosi, mannen som brøt seg inn i Pelosis familiehjem i San Francisco, var på jakt etter. I stedet møtte han på hennes ektemann, Paul Pelosi, som ble utsatt for et voldelig overfall med en hammer.

Før angrepet skjedde konfronterte mannen Paul Pelosi, 82, og ropte: – Hvor er Nancy? Hvor er Nancy?, ifølge en kilde.

Pelosi Husband Assaulted Daværende speaker, Nancy Pelosi, og ektemannen Paul Pelosi. (Kevin Wolf/AP)

Gjerningsmannen, David DePape, fikk 30 år i fengsel for det brutale overfallet. Nancy Pelosi selv var ikke i San Francisco natten overfallet skjedde.

