Biden: Ingen opplysninger om motiv for attentatet mot Trump

Etter å ha blitt orientert om situasjonen søndag advarte han samtidig mot spekulasjoner om motivet og om attentatmannens forbindelser.

Han sa at han hadde en kort, men god samtale med Trump etter attentatet lørdag kveld, og at han er glad for at Trump har det bra.

Han gjorde det klart at drapsforsøk som lørdagens mot Trump er imot alt som USA står for, og ba amerikanerne stå sammen.

– Vi må stå sammen som én nasjon for å vise hvem vi er, sa han.

Han sa også at han har gitt beskjed om en grundig etterforskning av attentatet, og at alle sikkerhetsrutinene under Republikanernes landsmøte i Washington denne uka skal gjennomgås.

Biden skal holde en lengre og mer utfyllende tale til nasjonen senere søndag kveld (klokka 2 norsk tid).

