Kreftsyke prinsesse Kate skal se på Wimbledon-finalen for menn

Kensington Palace bekreftet lørdag at Kate, som er gift med den britiske tronearvingen prins William, kommer til å se på tenniskampen mellom regjerende Wimbledon-mester Carlos Alcaraz og Novak Djokovic på søndag.

Hun kommer imidlertid ikke til å delta på lørdagens kvinnefinale mellom Jasmine Paolini og Barbora Krejcikova. Wimbledon-arrangørene sier vinnerpokalen i stedet vil bli delt ut av Deborah Jevans, lederen av tennisforeningen All England Club.

Prinsesse Kate har vært beskytter av tennisforeningen siden 2016, noe som innebærer seremonielle oppgaver inkludert å dele ut vinnerpokalen etter hver singlefinale for menn og kvinner i Wimbledon.

Prinsessen har vært på svært få offentlige oppdrag siden hun i mars kunngjorde at hun hadde fått kreft. Sist hun deltok på et offentlig arrangement var i midten av juni for militærparaden Trooping the Colour. Det er ikke kjent hvilken krefttype prinsessen har.

