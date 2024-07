Demokrater med samlet krav til Biden: Tre til side

Gruppen understreker at de ikke reiser tvil rundt Bidens liste over politiske bragder. Men de advarer om at hvis han blir stående på stemmeseddelen, så kan det medføre at partiet ikke bare mister Det hvite hus, men også får redusert antallet medlemmer i Kongressen.

– Dette fører oss til en beklagelig konklusjon. President Biden ville ha tjent landet best hvis han fristiller delegatene som er forpliktet til å nominere ham for en ny periode. Beslutningen hans kan i så fall bety et åpent landsmøte i august. Vi ber ham gjennomføre den beslutningen, skriver de 24 i brevet, som Politico viser til.

De 24 som står bak brevet består av tidligere kongressrepresentanter, blant dem flere som har sittet i Representantenes hus i mer enn 20 år, inkludert Peter DeFazio, Jim Moran, Jim McDermott, Phil Sharp og John LaFalce, samt en tidligere senator, Tim Wirth.

De skriver at budskapet er «vanskelig, men nødvendig».

Tidligere kongressrepresentant David Skaggs har organisert gruppen. Han vil ikke uttale seg om innholdet i brevet og sier det taler for seg selv.

Samtidig fredag sto ytterligere to kongressrepresentanter frem offentlig med oppfordring til Biden om å trekke seg fra presidentvalgkampen. Dermed har 19 kongressrepresentanter og en senator så langt bedt ham offentlig om å gi opp.

Biden har flere ganger de siste dagene, senest fredag på to valgkampmøter i Michigan, sagt at han skal stå løpet ut.

