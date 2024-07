Meta fjerner restriksjoner mot Trump på Facebook og Instagram

Ifølge Meta fjerner de restriksjonene på Trumps kontoer slik at han er likestilt med president Joe Biden i oppløpet til høstens presidentvalg i USA, melder Axios.

Det skyldes at de er bekymret for at et lite brudd på retningslinjene kan føre til at Trumps konto kan bli suspendert eller begrenset før valget.

– Vi har vurdert vårt ansvar for å tillate politisk ytring, og mener det amerikanske folket bør kunne høre fra begge presidentkandidatene på lik linje, sier Nick Clegg, sjef for Metas internasjonale forhold, i en uttalelse.

Hvis Trump per nå hadde endt opp med å bryte Metas retningslinjer med en mindre overtredelse, for eksempel ved å legge ut en persons adresse uten tillatelse, kunne det ført til at kontoen hans hadde blitt suspendert i opptil to år. Det ville hindret ham i å nå ut til folk de siste viktige månedene før amerikanerne går til valgurnene, ifølge Meta.

Flere år med restriksjoner

Trump mistet tilgangen til Instagram og Facebook for første gang etter stormingen av Kongressbygningen i Washington D.C. 6. januar 2021.

Han fikk imidlertid tilbake tilgangen til plattformene i januar i fjor, men Facebook og Instagram stilte inn algoritmene slik at Trumps innhold ikke ble spredt i like stor grad som andre kontoers innlegg.

Tiltakene ble tatt for å begrense enhver offentlig persons kontoer under sivil uro, men Trumps var den eneste som ble underlagt restriksjonene, bekrefter en talsperson til Axios.

Kan fortsatt ta grep

Men selv om Meta nå fjerner noen av de strengeste restriksjonene på Trumps kontoer, fastholder selskapet retten til å begrense delingen av problematiske innlegg fra hans eller andre kontoer, selv om de ikke bryter retningslinjene, for eksempel vage referanser til QAnon-bevegelsen.

QAnon er en internettbevegelse og en samling konspirasjonsteorier som omfatter påstander fra høyreradikale amerikanske grupper.

Trump driver om dagen omfattende valgkamp i håp om å sikre seg en billett tilbake til Det hvite hus etter fire år på sidelinjen.

Les også: Disse kan bli Trumps visepresident (+)

Les også: Mener Wolt gjemmer seg bak uføretrygdede (+)

Les også: Synnøve Vereide Trampe: Kvinner kan velge og vrake. Menn kan velges – eller vrakes (+)