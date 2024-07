Stortingspresidenten: – Amerikanerne vil ikke ut av Nato

I forkant av Nato-toppmøtet har Gharakhani turnert i Midtvesten sammen med stortingspolitikerne Trond Helleland (H) og Sverre Myrli (Ap).

De har møtt både norskamerikanere og grasrota i det demokratiske og republikanske partiet i Chicago, Decorah og Minneapolis, forteller Gharahkhani til NTB.

Mange er bekymret, sier han.

– Ikke møtt en eneste Nato-motstander

– De er bekymret for økonomien, de er bekymret for at to eldre menn ikke appellerer til de forandringene de ønsker, og de etterlyser større samarbeid til det beste for landet. De ønsker politikere som viser større vilje til å samarbeide i krisetider, sier stortingspresidenten.

– Jeg har møtt et bredt spekter av folk, men ikke en eneste motstander av Nato. Tvert imot virker det å være stor støtte til Nato, og jeg har også fått veldig positive reaksjoner på at vi styrker våre norske bidrag til alliansen, sier han.

Det har vært mange spekulasjoner om Donald Trump vil trekke USA ut av Nato om han blir president på nytt. Men det tror de færreste nå at han vil gjøre.

Trump sjokkerte

Men hva han vil gjøre som eventuell leder av Natos mektigste medlem, er et åpent spørsmål.

I februar sjokkerte han Nato-landene med å slå fast at de som ikke betaler for seg, det vil si bruker minst 2 prosent av BNP på forsvar, ikke kan regne med amerikansk hjelp om de blir angrepet og han er president.

I USA øker også skepsisen til å engasjere seg i kriger langt borte, forteller Gharahkhani.

– Det gjelder både republikanere og demokrater. Det har jeg respekt for, sier han.

– Sterkere sammen

I møtene med den amerikanske grasrota har stortingspresidenten derfor lagt vekt på å snakke om viktig Nato er.

– Ikke bare for Norge, men også for USA. USA har mange venner og allierte. Det samme kan ikke USAs fiender og utfordrere si. Og poenget med Nato er at vi er sterkere sammen, slår han fast.

