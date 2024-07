Stoltenberg: Utfallet av Ukraina-krigen vil forme global sikkerhet i flere tiår

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Natos støtte til Ukraina medfører både kostnader og risikoer, sa Stoltenberg i åpningstalen på Nato-toppmøtet i Washington tirsdag.

– Det finnes ingen risikofrie alternativer i krig, sa Natos generalsekretær til forsamlingen.

Han sa at en russisk seier i krigen mot Ukraina vil kunne styrke Iran, Nord-Korea og Kina, og at disse landene ønsker å se at Nato ikke lykkes.

– Utfallet av Ukraina-krigen kommer til å forme global sikkerhet i flere tiår fremover. Vår allianse er ikke noe man kan ta for gitt nå. Vi må vise samme mot i fremtiden som vi har gjort i fortiden, sa Nato-sjefen.

