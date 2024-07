Norge gir reservedeler fra norske Sea King-helikoptre til Ukraina

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Det er viktig for Norge som medleder i den maritime kapabilitetskoalisjonen at Ukraina raskt får bygget opp sin kystvakt og maritime evne. Norge donerer derfor nå reservedeler fra Sea King som kan understøtte drift og vedlikehold av Sea King-helikoptre som er donert fra Tyskland til Ukraina, sier forsvarsministeren.

Sea King er en eldre helikoptertype som det er krevende å skaffe reservedeler til.

Sea King-helikoptrene var i drift i Forsvaret fra 1973 og fram til i fjor, men er nå erstattet av helikoptre av typen SAR Queen. De norske Sea King-skrogene har ikke flere godkjente flytimer igjen, og de er derfor ikke hensiktsmessige å gi til Ukraina. Men reservedeler kan være til stor nytte for ukrainerne.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) påpeker at Svartehavet er av viktig strategisk betydning for Ukraina og avgjørende for landets evne til eksport.

– Den maritime kapabilitetskoalisjonen er innrettet mot hele det ukrainske sjøforsvaret, og omfavner bredden av maritime kapabiliteter, inkludert Ukrainas kystvakt. Jeg er veldig glad for at reservedeler til våre utrangerte Sea King kan være til nytte for Ukraina når de nå skal bygge opp sin kystvakt, sier Eide.

Tyskland og Storbritannia har vedtatt å donere henholdsvis seks og tre Sea King maritime helikoptre til Ukraina. Norges donasjon av reservedeler gjøres i samarbeid med Tyskland og deres donasjon av Sea King-helikoptre.

Donasjonen er en del av den norske støtten til Ukraina gjennom Nansen-programmet.

Les også: Dagsavisen avslører: Videoene avslører at demente Liv ikke fikk medisin og bleier - ansatte spiste maten hennes

Les også: Han er soleklar favoritt til å ta over etter Støre (+)

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om