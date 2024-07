Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Zelenskyj er i Washington for å være med på Nato-toppmøtet som pågår i den amerikanske hovedstaden denne uken.

Torsdag skal de to presidentene ha et eget møte der Biden vil understreke at USAs støtte til Ukraina står fast, sier Bidens pressesekretær Karine Jean-Pierre tirsdag.

