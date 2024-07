Sikkerhetsrådet skal møtes om angrepet på barnesykehus i Kyiv

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Det opplyser Storbritannias FN-ambassadør Barbara Woodward mandag.

Okhmadit-sykehuset er det største barnesykehuset i Ukraina og var blant flere mål som ble truffet i det omfattende russiske luftangrepet mandag.

President Volodymyr Zelenskyj sa mandag formiddag at det fortsatt lå mennesker under ruinene av deler av et barnesykehus, som ble truffet i angrepet.

FNs Ukraina-koordinator kaller angrepet samvittighetsløst.

– Det er samvittighetsløst at barn blir drept og skadet i denne krigen, sier Denise Brown i en uttalelse. Hun er Ukraina-koordinator for FNs nødhjelpskontor (OCHA).

– I henhold til folkeretten har sykehus spesiell beskyttelse, understreker Brown.

