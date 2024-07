Orban har sanket nok støtte til å danne ny gruppe i EU-parlamentet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Under en uke etter at Ungarns statsminister Viktor Orban opprettet alliansen Patrioter for Europa, har partier fra sju land sluttet seg til.

Dermed kan alliansen trolig offisielt danne en ny gruppe i EU-parlamentet, der kravet er at minst 23 parlamentarikere fra en firedel av unionens 27 medlemsland er med.

Orbans Fidesz-parti, det østerrikske Frihetspartiet FPÖ og populistpartiet ANO i Tsjekkia var de første medlemmene av alliansen som ble kunngjort i slutten av juni.

I løpet av uka har ytre høyrepartiene Vox og Chega fra henholdsvis Spania og Portugal sagt at de vil være med. Med lørdagens kunngjøringer fra meningsfeller i Danmark og Nederland ligger det dermed an til at EU-parlamentet får en ny gruppe på ytre høyrefløy.

Stolt Wilders

Geert Wilders leder det høyrenasjonalistiske Frihetspartiet (PVV), som også vant det forrige valget i Nederland og er representert i landets nye regjering.

– Vi er PVV-patrioter, vi elsker vår nasjon. Sterk og suveren. Motstander av ulovlig innvandring. Vi forsvarer fred og frihet. Og støtter Ukraina. Vi beskytter vår judeo-kristne arv. Og våre familier, skrev Wilders på X fredag kveld.

– Vi vil forene kreftene i EU-parlamentet og er stolt over å slutte oss til Patrioter for Europa, fortsatt nederlenderen.

I valget i juni fikk partiet seks plasser i EU-parlamentet.

AfD på gjerdet

Trolig håper Patrioter for Europa også å få med seg Tysklands ytre høyreparti Alternativ for Tyskland (AfD), som nylig ble kastet ut av EU-parlamentets eksisterende partigruppe for ytre høyre – Identitet og Demokrati. Så langt har ikke AfD sluttet seg til Orbans allianse.

Men fredag hyllet lederen for AfDs partigruppe i den tyske nasjonalforsamlingen Orbans «fredsinitiativ» i Moskva.

Den ungarske statsministeren besøkte denne uka både Ukraina og Russland, og fredagens møte med Vladimir Putin har vakt vrede i både Brussel, Kyiv og Washington.

– Utenrikspolitikken er nasjonal

Ungarn har for tiden presidentskapet i EU, og Orban har sagt at han ser på de neste seks månedene som et fredsprosjekt.

Men ifølge Dansk Folkeparti (DF) er ikke beslutningen om å inngå i Orbans EU-allianse en omfavnelse av Ungarns Ukraina-politikk.

– Vi har fått understreket i charteret at utenrikspolitikken skal ligge nasjonalt, sier Anders Vistesen, som er DFs medlem av EU-parlamentet.

– Vi erkjenner at det er nasjonale forskjeller, og derfor kan – og skal – Orban ikke diktere dansk utenrikspolitikk. Og vi skal heller ikke diktere den ungarske, sier han til Danmarks Radio lørdag.

Mulig fransk beslutning til uka

DF var selv med på å stifte den sterkt EU-kritiske gruppen Identitet og Demokrati (ID) i EU-parlamentet, som blant annet har bestått av Nasjonal samling (RN) fra Frankrike og Lega fra Italia.

Det er uklart hvorvidt RN, som vant første runde i valget på ny nasjonalforsamling i Frankrike, vil slutte seg til Orbans allianse.

Financial Times skrev fredag med henvisning til anonyme kilder at RN er i samtaler med Patrioter for Europa. En kunngjøring fra Marine Le Pens parti er angivelig ventet mandag, dagen etter andre og avgjørende runde i det franske valget.

Les også: SSB-utredning: Uføre bør ikke tjene mer (+)

Les også: Hit bør du ikke reise hvis du vil unngå hetebølge i sommer (+)

Les også: Festivalsommeren: Stor oversikt