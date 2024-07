Sunak går av som statsminister og partileder: – Jeg beklager

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Som følge av dette valgresultatet, går jeg av som partileder. Ikke med én gang, men så snart det formelle er på plass for å velge min etterfølger, sa Sunak fredag formiddag i en uttalelse utenfor statsministerboligen i Downing Street.

– Jeg har gitt denne jobben alt jeg har. Men dere har sendt en tydelig beskjed, og deres vurdering er den eneste som betyr noe, sa Sunak.

Talen startet med at Sunak igjen ba om unnskyldning for valgnederlaget:

– Jeg beklager.

Han la også til at han tar på seg ansvaret for det knusende nederlaget for Det konservative partiet.

Audiens

Etter at Sunak har vært på Buckingham Palace og bedt kong Charles om avskjed, er det ventet at Labour-leder Keir Starmer skal i audiens for å få regjeringsoppdraget. Etter planen skal Starmer deretter komme med en uttalelse utenfor Downing Street 10 som landets nye statsminister.

Labour gjorde et brakvalg torsdag og sikret seg minst 412 av de 650 plassene i Underhuset. Dermed er det slutt på 14 år med konservative regjeringer i Storbritannia.

Roset Starmer

Sunak tok seg tid til å rose motstanderen i avskjedstalen.

– Til tross for uenighetene våre under denne valgkampen, er han en anstendig mann med god samfunnsånd, som jeg respekterer, sa Sunak.

Han ønsket også Starmer og familien alt godt i overgangen til sitt nye liv i statsministerboligen.

