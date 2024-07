Seks pågrepet etter at 121 ble trampet i hjel

De 121 personene ble trampet i hjel på et religiøst møte i delstaten Uttar Pradesh nord i India.

Ifølge lokalt politi skal det ha vært opp mot 250.000 deltakere, til tross for at arrangementet bare hadde tillatelse til å ha rundt 80.000 til stede. Avisen New York Times har tidligere skrevet at flere av de døde kvinner og barn. Det er foreløpig ikke kjent hva som førte til panikken, men lokale medier melder at varme og kvelende luft kan ha vært blant grunnene.

Delstatsminister Yogi Adityanath har beordret etterforskning av hendelsen.

Statsminister Narendra Modi har gått ut med sine kondolanser til de pårørende av de døde. Han sier også at føderale myndigheter samarbeider med delstaten om en etterforskning.