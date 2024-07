FN: 300.000 barn fordrevet i Haiti siden mars

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Barn utgjør mer enn halvparten av de nesten 580.000 menneskene som har blitt hjemløse de siste fire månedene. Den voldelige situasjonen i landet utartet i februar, etter at en rekke koordinerte angrep mot statlig infrastruktur til slutt fikk eksstatsminister Ariel Henry til å gå av.

– Den humanitære katastrofen som utspiller seg foran øynene våre rammer barn katastrofalt hardt, sier Unicef-sjef Catherine Russell i en uttalelse.

Bekmørk situasjon for Haitis barn

De kriminelle gjengene i landet kontrollerer ifølge FN 80 prosent av hovedstaden Port-au-Prince og veiene som går ut og inn av byen. Mer enn 2500 mennesker ble enten drept eller skadet i gjengvold i landet i årets første kvartal, ifølge FN.

Mange barn er blitt boende i dårlige, midlertidige tilfluktslokaler, blant dem skoler der hygienen er svak, noe som gjør dem utsatt for sykdommer. I tillegg fører stenging av flere skoler til at mange går glipp av viktig utdanning.

Ifølge Unicef blir også barn i landet tvunget til å slutte seg til landets væpnede gjenger. Ofte står barna uten tilgang på mat, drikkevann, helsetjenester og gode sanitære forhold.

Internasjonal politistyrke

Det har snart gått et år siden Kenya meldte seg til oppgaven med å lede en internasjonal, FN-støttet politistyrke som skal få bukt med volden i Haiti.

En første gruppe fra styrken, ifølge AFP rundt 200 politibetjenter, ankom landet forrige uke, og ifølge statsminister Garry Conille er neste gruppe like rundt hjørnet.

– Det vil skje veldig snart. Vi kan allerede se at vi i løpet av de neste ukene vil ha en gruppe nummer to, sier statsminister Garry Conille til AFP.

Conille vil av sikkerhetshensyn ikke si hvor mange betjenter som kommer i neste runde.

– Men jeg kan forsikre deg om at det legges planer slik at vi blir i stand til å gradvis styrke nærværet, legger han til. Conille var tirsdag i Washington for møter med blant annet USAs utenriksminister Antony Blinken.

Forsinket utstasjonering

FNs sikkerhetsråd ga grønt lys til styrken i oktober, men utstasjoneringen av styrken har gjentatte ganger blitt forsinket av rettslige hindringer i Kenya, samt en forverring av sikkerhetssituasjonen i Haiti.

I tillegg til Kenya har Jamaica, Bahamas, Barbados, Tsjad og Bangladesh lovet å sende politifolk til oppdraget, som primært finansieres av USA.

Store utfordringer

Conille ble utpekt som statsminister av overgangsrådet som tok over makten da eksstatsminister Henry gikk av i april.

Overgangsregjeringen som ledes av Conille, har den formidable oppgaven med å løse de politiske, sikkerhetsmessige og humanitære krisene som herjer landet, det fattigste på den vestlige halvkule, og å legge til rette for landets første valg siden 2016.

Conille kom fra stillingen som leder for Unicefs virksomhet i regionen, og han var også landets statsminister fra 2011 til 2012.

