Mann skutt og drept i Södertälje

Politi og ambulanse rykket ut til leiligheten i Blombacka-området rundt klokka 4 tirsdag morgen.

– Da vi kom til åstedet, viste det seg at en person var skutt, alvorlig såret, og fikk hjelp av ambulansepersonell, sier politiets talsperson Per Fahlström. Han sier videre at politiet leter etter den eller de som står bak.

Senere tirsdag morgen opplyste politiet at mannen døde av skaden. Politiet leter nå etter en eller flere gjerningspersoner, og foreløpig er ingen pågrepet.

