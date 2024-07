Britisk sykepleier dømt for drapsforsøk på nok et spedbarn

Den nå 34 år gamle Letby ble i august i fjor dømt for å ha tatt livet av fem guttebarn og to spedbarnsjenter ved Countess of Chester-sykehuset i det nordlige England. Hun er i tillegg dømt for drapsforsøk på sju andre spedbarn.

Letby er allerede dømt til livstid i fengsel, og fikk i rettssaken i august beskjed om at hun aldri ville slippe fri.

I juni ble hun stilt for retten for andre gang for et drapsforsøk på ytterligere én spedbarnsjente, en siktelse som den opprinnelige juryen ikke hadde klart å felle en dom over. Nå er hun imidlertid dømt for også dette drapsforsøket, som skjedde mot den svært premature babyen kun to timer etter at hun ble født.

Letby har anket dommene mot seg, men det er foreløpig ikke satt en dato for de mulige høringene i saken.

