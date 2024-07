Argentina gjør statlig nyhetsbyrå til propagandabyrå

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Landets høyrepopulistiske president Javier Milei har anklaget Telam for å være venstrevridd, og etter 79 år er det slutt for nyhetsbyrået, som har over 700 ansatte.

– Telam slik vi kjente det, har opphørt å eksistere. Det er slutt, skrev Mileis talsperson Manuel Adorni på X lørdag.

– Telam får nå navnet Det statlige publisitetsbyrået (APE), med ansvar for utvikling, produksjon, markedsføring og distribusjon av nasjonalt og/eller internasjonalt reklamemateriell, heter det i en offisiell kunngjøring som kom etter Adornis uttalelse.

Ansatte og mediefagforeningen i Buenos Aires sier regjeringens handlinger er et angrep på ytringsfriheten.

Les også: Det er fort gjort å ramle inn i et ekkokammer (+)

Les også: Tone endrer verden for «Tony»: – Vi har fingeren på pulsen (+)