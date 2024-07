Sju partier har fått plass i Sør-Afrikas nye regjering

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

ANC gikk seirende ut av valget 29. mai, men mistet for første gang på 30 år flertallet i landets nasjonalforsamling.

Ramaphosa måtte derfor på frierferd til andre partier, og etter mange og lange forhandlingsrunder med det største opposisjonspartiet, sentrumspartiet Democratic Alliance (DA) og en rekke småpartier, falt til slutt brikkene på plass.

ANC har nå sikret seg støtte fra ti andre partier i nasjonalforsamlingen og har gitt statsrådsposter til seks av disse.

Beholder flest

ANC, som fikk 40 prosent av stemmene i valget, beholder selv 20 av de 32 statsrådspostene, blant dem finans, utenriks, handel og industri, forsvar og justis.

Utenriksposten innebærer at Sør-Afrika viderefører sin støtte til palestinerne og prosessen mot Israel i FNs øverste domstol.

Ramaphosas parti får også en viktig hånd på rattet når Sør-Afrika neste år overtar presidentskapet i G20, samarbeidsforumet som består av 19 land samt EU.

Vant ikke fram

DA har fått seks statsråder i regjeringen, og partiets leder John Steenhuisen overtar som landbruksminister.

Partiet vant derimot ikke fram med sitt ønske om å få styre finansdepartementet og handels- og industridepartementet, to områder der ANC og DA er uenige om politikken.

Venstreorienterte ANC og sentrumsorienterte DA er langt fra enige om hvilken økonomisk politikk som bør føres i Afrikas største økonomi.

Hudfarge

ANC holder fast ved at det må føres en aktiv politikk for å løfte landets svarte majoritet ut av fattigdom, mens DA vil ha slutt på at hudfarge spiller en avgjørende rolle når politikken skal meisles ut.

DA blir av mange svarte sett på som den hvite minoritetens parti, en minoritet som bare utgjør 7 prosent av landets 62 millioner innbyggere.

Partiet understreker at de også har støtte fra mange svarte, ikke minst i middelklassen, men hudfarge er fortsatt et ømtålig tema i sørafrikansk politikk.

Protester

Ramaphosa har også gitt plass til lederen av partiet Freedom Front Plus i regjeringen, et parti med røtter på den hviten høyresiden i Sør-Afrika. Det har vært tungt å svelge for venstresiden i presidentens eget parti og har resultert i protester.

Tidligere president Jacob Zumas og hans nydannede parti uMkhonto weSizwe, som fikk nærmere 15 prosent av stemmene i valget, takket nei til å sitte i regjering sammen med Freedom Front Plus.

Det samme gjør det ytterliggående venstrepartiet Economic Freedom Fighters som fikk i underkant av 10 prosent av stemmene.

