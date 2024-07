Evo Morales anklager Bolivias president for å ha iscenesatt militærkupp

Morales var blant de mest framtredende bolivianerne som rettet skarp kritikk da rundt 200 militærfolk og pansrede kjøretøy marsjerte mot regjeringspalasset onsdag.

Søndag sluttet han seg imidlertid til flere som hevder at Arce selv sto bak hendelsen, og at det hele var et forsøk på å skaffe seg sympati fra landets befolkning for å bote på svak oppslutning.

General hevder han ble forrådt av Arce

Arce «viste mangel på respekt for sannheten, svek oss, løy, ikke bare til det bolivianske folk, men til hele verden», sa Morales søndag. Han sa videre at hendelsen skader verdens inntrykk av Bolivia og landets militære, og han beklaget for å ha uttrykt støtte til Arce.

På X tok han til orde for en uavhengig granskning av episoden.

General Juan Jose Zuniga hadde informert venner og kolleger om planen på forhånd, og i varetekt har han fortalt hvordan Arce forrådte ham, ifølge Morales.

– Presidenten sa til meg: Situasjonen er svært vanskelig, veldig kritisk. Det er nødvendig å stelle i stand noe for å øke populariteten min, hevder Zuniga at Arce sa til ham.

Arces politiske motstandere har raskt stemplet hendelsen som et «selvkupp».

– På et tidspunkt vil sannheten komme fram, sa Zuniga da han ble flyttet til fengsel lørdag.

Fra venner til rivaler

Sosialisten Acre har vært president siden han vant valget i 2020. Han overtok posisjonen som partifelle Morales tidligere hadde inntil han ble drevet i eksil i 2019. Årsaken var anklager om valgfusk, opptøyer og at militæret kunngjorde at de ikke lenger støttet ham.

Morales har fortsatt stor innflytelse i Bolivia, særlig blant kokabønder og fagforeningene, mens støtten til Arce har blitt betydelig svekket av landets økonomiske krise.

Forholdet mellom de to surnet da Morales vendte hjem fra eksil og senere kunngjorde at han ville utfordre Arce i kampen om å bli kandidat for deres parti MAS' i valget i 2025. Senere har Morales' allierte blokkert mange av Arces lovforslag i nasjonalforsamlingen.

Regjeringen svarer

Arce sa i et intervju med nyhetsbyrået AP fredag at Zuniga ønsket å bli president og «ta over» regjeringen.

– Jeg stakk ikke av. Jeg ble for å forsvare demokratiet, sa han til AP. Han avviste påstander fra slektninger av de 21 som er pågrepet etter hendelsen, om at de var blitt lurt av Zuniga.

Statsråd Maria Nela Prada svarte på Morales' anklager på statlig fjernsyn søndag.

Hun advarte ham om å ikke bli en «dukke, en marionett og et instrument for imperialisme som har til hensikt å plyndre landet vårt».

