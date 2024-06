Biden forsøkte å berolige rike støttespillere

– Jeg hadde ingen god kveld, men jeg kommer til å kjempe hardere, sa Biden til en rekke rike støttespillere på et innsamlingsarrangement lørdag.

Blant Demokratene er stemningen trykket etter TV-debatten. Flere som støtter Biden med store pengebeløp, har uttrykt skepsis de siste dagene.

På innsamlingsarrangementet, som fant sted i New York, fortsatte Biden å argumentere for at Donald Trump er en trussel for USA.

Biden hevdet at meningsmålinger viser at demokratene har økt oppslutningen etter debatten.

Fredag sa Biden at han «av hele sitt hjerte» tror han kan gjøre jobben som president i fire nye år.

