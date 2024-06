IS har drept over 4000 i Syria siden de tapte landområde, ifølge SOHR

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Disse er drept i over 2550 ulike operasjoner i områder som nå er kontrollert av det syriske regimet eller av kurdiske myndigheter, opplyser Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) i en ny rapport.

De fleste ofrene er regjeringssoldater og kurdiskstøttede krigere, men blant ofrene er også 627 sivile, ifølge SOHR.

Over halvparten av de i alt 4085 ofrene ble drept i Badia-ørkenen, som strekker seg fra utkanten av Damaskus til den irakiske grensen.

– Det går knapt en dag uten bombinger, bakholdsangrep, målrettede operasjoner eller overraskelsesangrep utført av jihadister i området, heter det i rapporten.

Gruppa selv har i den samme perioden mistet over 2000 ledere, deriblant toppledere.

IS tok i 2014 kontroll over store områder i Syria og Irak. I mars 2019 mistet gruppa den siste resten av territoriet der de hadde styrt med brutal makt i fem år. Men gruppens krigere har fortsatt tilhold i ørkenområder øst i Syria, som den bruker som base for angrepene.

Krigen i Syria startet i 2011 og har krevd over 500.000 liv, i tillegg til at millioner av andre ble drevet på flukt.

